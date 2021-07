UFFICIALE | Salernitana, Jaroszynski sarà granata per la terza volta Trovata l’intesa con il Genoa per l’esterno polacco

Pawel Jaroszynski vestirà la maglia granata per la terza stagione consecutiva. L'ufficialità è arrivata in serata: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Genoa F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni del difensore classe ’94 Pawel Jaroszynski».