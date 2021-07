Salernitana, asse di mercato con l'Atalanta: in arrivo l'under Zortea Piace anche l'esterno sinistro Ruggieri, diverse ipotesi per l'attacco

Dopo Michele Cavion, la Salernitana ha ufficializzato il secondo acquisto: Pawel Jaroszynski giocherà per la terza stagione consecutiva con il cavalluccio marino sul petto. La notizia, già nell'aria da giorni, è stata comunicata nella serata di ieri: prestito con obbligo di riscatto la formula concordata con il Genoa. Ma, naturalmente, quello del polacco può essere considerato soltanto il primo tassello. Per rinforzare le corsie esterne la Salernitana sta guardando in casa Atalanta: il club ha chiesto ai nerazzurri due elementi under: Nadir Zortea e Matteo Ruggieri. Il primo, esterno destro classe '99, ha disputato le ultime due stagioni alla Cremonese ed ha segnato il suo primo ed unico gol proprio all'Arechi; il secondo è un esterno sinistro classe 2002 che ha collezionato presenze sia in campionato che in Champions League. Due pedine under che garantirebbero freschezza alla rosa di Fabrizio Castori, elevandone il tasso tecnico. Per il centrocampo le piste caldeggiate portano allo svincolato Obi e a Ndoj del Brescia. Ricca anche la lista dei sondaggi effettuati per l'attacco: Alberto Cerri del Cagliari è qualcosa più di un'idea; il sogno è Simy per il quale il Crotone chiede una cifra importante; Alfredo Donnarumma, in uscita dal Brescia, sarebbe un gradito ritorno.