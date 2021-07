Salernitana, ritorno di fiamma per Ranieri: chiesto il prestito alla Fiorentina Un anno fa il difensore era stato "virtualmente" dei granata

Con un anno di ritardo Luca Ranieri potrebbe indossare la maglia della Salernitana. Il club granata ha chiesto alla Fiorentina il prestito del difensore ligure che a settembre scorso lavorò agli ordini di Fabrizio Castori soltanto per qualche ora. Dopo le visite mediche ed il primo allenamento, il 22enne rinunciò al trasferimento per presunte pressioni social, per poi firmare con la Spal. Adesso la società granata ha effettuato un nuovo tentativo che potrebbe andare in porto. Ranieri, da tempo anche nel giro della Nazionale Under 21, è un difensore centrale mancino, perfetto come centro sinistra in una linea a tre. La trattativa è stata intavolata e le chance che vada in porto sembrano essere discrete. Il difensore è assistito da Paolo Paloni, agente che ha in procura diversi calciatori della Salernitana e che la scorsa settimana ha incontrato il ds Angelo Fabiani nella sede del club.