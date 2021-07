FOTO | Salernitana, primo allenamento in granata per Nadir Zortea Con il procuratore Tinti si è discusso anche di Cerri e Bonazzoli

È arrivato nella serata di ieri a Cascia e da stamattina si è subito messo a disposizione di Fabrizio Castori. Nadir Zortea (nella foto di Mario Taddeo), esterno classe '99 di proprietà dell'Atalanta, rappresenterà una soluzione importante sull'out di destra per il tecnico della Salernitana. Dotato di corsa e duttilità, avrà modo di misurarsi con il campionato di massima serie dopo le ottime cose lasciate intravedere per due stagioni con la maglia della Cremonese. Proprio all'Arechi il 22enne ha messo a segno il suo unico gol tra i protagonisti in una rocambolesca sfida terminata 3-3.

Ad accompagnarlo in Umbria è stato il procuratore Tullio Tinti che, insieme al suo collaboratore Paolo Castellini, si è poi intrattenuto con Castori. L'agente ha in procura diversi calciatori che potrebbero fare al caso della Salernitana. Oltre a Matteo Ruggieri che arriverà in granata non appena l'Atalanta chiuderà l'ingaggio di Gianluca Frabotta, la società granata segue gli attaccanti della "scuderia" Tinti. In cima alla lista dei desideri c'è Federico Bonazzoli che dovrebbe lasciare la Sampdoria; con il Cagliari, invece, si è parlato di Alessio Cerri, elemento che rappresenterebbe una valida alternativa per il reparto offensivo.