Salernitana, quinto giorno di lavoro a Cascia: la fotogallery dal ritiro Con il gruppo anche l'ultimo arrivato Zortea

Continua la preparazione della Salernitana nel ritiro di Cascia. Dopo aver usufruito ieri pomeriggio di mezza giornata di riposo, stamane granata sono tornati in campo agli ordini di Fabrizio Castori e del suo staff. Nella fotogallery realizzata da Mario Taddeo le immagini del lavoro effettuato dai calciatori. In gruppo per il primo allenamento anche Nadir Zortea, neo acquisto arrivato in prestito dall'Atalanta.