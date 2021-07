Salernitana, c'è la fumata bianca: Obi sarà un nuovo calciatore granata Intesa raggiunta con la società: il centrocampista vanta oltre 120 presenze in massima serie

La Salernitana si appresta ad ufficializzare un nuovo rinforzo in entrata: Joel Obi sarà un nuovo calciatore della Salernitana. L'ex capitano del Chievo Verona - club dal quale si è svincolato lo scorso 30 giugno - ha raggiunto l'accordo con la società granata e nelle prossime ore raggiungerà il ritiro di Cascia. In giornata Obi ha fatto tappa a Salerno per effettuare i test isocinetici presso il centro Verrengia (nella foto pubblicata sui social il calciatore con i fisioterapisti Donato Venutolo, Luca Della Rocca, Giovanni Gallo e Deborah Cannizzaro del front office).

Un rinforzo di esperienza che ritroverà la serie A dopo due stagioni. In carriera il nigeriano ha disputato 121 presenze in massima serie con le maglie di Inter, Parma, Torino e Chievo. Nello scorso torneo di serie B ha disputato 30 presenze con la maglia dei veneti, mettendo a segno quattro reti. Un rinforzo di esperienza ed affidabilità per la mediana di Fabrizio Castori che attende con ansia rinforzi di questo livello.

Nei prossimi giorni arriverà in granata anche l'esterno sinistro Matteo Ruggeri, talento classe 2002 che l'Atalanta farà partire non appena avrà chiuso l'ingaggio di Gianluca Frabotta.