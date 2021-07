FOTO e VIDEO | Salernitana, visite mediche per Obi, domani tocca a Strandberg Il centrocampista in giornata raggiungerà Cascia. Fatta anche per l'ingaggio del difensore

Dopo i test isocinetici effettuati nel pomeriggio di ieri presso i centri Verrengia, questa mattina Joel Obi si è sottoposto alle visite mediche che precederanno la firma con la Salernitana. Accompagnato dal medico Epifanio D'Arrigo, il centrocampista nigeriano ha fatto tappa al Check up per effettuare i controlli di rito. A seguire sarà formalizzato il contratto che legherà il calciatore ai granata per un anno con opzione. Già in mattinata Obi si metterà in viaggio per raggiungere il ritiro di Cascia dove potrebbe arrivare in tempo per seguire l'amichevole tra i granata e la Sambenedettese.

Nel frattempo la Salernitana si prepara ad ufficializzare un'altra operazione in entrata: si tratta del difensore Stefan Strandberg, anche lui svincolato dopo l'esperienza con l'Ural, club di serie A russa. Castori conosce già il norvegese che ha allenato al Trapani nella stagione 2019/2020. Il centrale ha effettuato tutta la trafila della Nazionale norvegese, collezionando 17 presenze con la rappresentativa maggiore e conquistando la medaglia di bronzo agli Europei Under 21 del 2013. Vanta esperienze anche nel campionato norvegese e tedesco. Nella giornata di domani il calciatore sosterrà le visite mediche con il cavalluccio marino e poi raggiungerà il ritiro di Cascia.