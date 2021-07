Salernitana, si muove il mercato in uscita: Kupisz al Pordenone Il giovane Iannoni passa in prestito all'Ancona-Matelica

Il mercato della Salernitana si muove anche in uscita. Dopo aver ufficializzato il trasferimento di Alessandro Micai alla Reggina, la società granata ha formalizzato il passaggio di Tomas Kupisz al Pordenone. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Pordenone Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista classe ’90 Tomasz Kupisz. Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e l’impegno profuso la Società augura al calciatore le migliori fortune professionali». Nella giornata di ieri i granata avevano definito anche il trasferimento in prestito del giovane Edoardo Iannoni, ceduto in prestito all'Ancona-Matelica.

Nei prossimi giorni la Salernitana dovrà provare a trovare una sistemazione ai tanti calciatori che non rientrano nei piani di Fabrizio Castori: oltre a quelli che stanno lavorando in ritiro a Cascia, ci sono diversi tesserati che saluteranno Salerno tra cui Marco Firenze, Niccolò Giannetti e Valerio Mantovani.