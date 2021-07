Salernitana, i tifosi scrivono ai trustee: «Chiarezza sul futuro del club» Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento Salernitana Clubs

I tifosi della Salernitana scendono in campo e sono pronti a chiedere chiarezza a chi attualmente rappresenta la società. Nelle prossime ore il Centro di Coordinamento Salernitana Clubs invierà una lettera ai trustee del trust Salernitana 2021 per chiedere una presa di posizione pubblica sul futuro del club granata.

«Sarà inviata una pec ai trustee, a nostra cura ed a nome di chi, della società civile salernitana, voglia dare appoggio alla iniziativa», ha fatto sapere il direttivo del CCSC attraverso i canali social. «Verrà chiesto di rendere pubblico il trust e conoscere i criteri per la stima del valore societario e chi è preposto a tale valutazione. Sino ad ora, al riguardo, solo notizie frammentarie e mai dai diretti interessati, amministratore unico e trustee. Dovessero essere individuate criticità che ostacolino una rapida cessione della della società, si investirà la Federazione della vicenda e ne dovrà rendere conto. La tifoseria, pur rallegrata della conquista della serie A, ha diritto di sapere se vi siano eventuali ostacoli ad una cessione rapida della società, ha diritto ad avere rassicurazion sul futuro della propria squadra e che potenzialità possa avere nell' immnente inizio del campionato di serie A. All'esito delle informazioni che verranno date, sarà compulsato il signor Radrizzani, affinché chiarisca la sua offerta. Nel qual caso, si investiranno i trustee della stasi della trattativa. Il tutto al solo scopo di fare chiarezza, nell'interesse della nostra passionale tifoseria e della nostra città, affinché nessuno continui ad ignorare lo stallo che paralizza città e tifoseria. Invitiamo chi abbia a cuore le sorti della Salernitana e condivida l'iniziativa a comunicare, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma, la propria adesione, affinché si scriva ai trustee anche in suo nome. Forza Salernitana sempre».