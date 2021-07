Salernitana, Fabiani atteso per domani nel ritiro di Cascia L'arrivo in Umbria sarà l'occasione per fare il punto sul mercato

Il ds della Salernitana, Angelo Fabiani domani potrebbe far tappa a Cascia per seguire da vicino il lavoro della formazione granata. Ma l'arrivo in ritiro del dirigente romano potrebbe essere soprattutto l'occasione per fare il punto sul mercato: a poco più di una settimana dall'inizio del romitaggio estivo la Salernitana necessita ancora di numerosi rinforzi. Il reparto più sguarnito è l'attacco dove, per ora, Castori ha a disposizione soltanto Djuric. Il tecnico attende almeno tre rinforzi che dovranno garantire gol importanti per la lotta salvezza. In queste ore continuano ad essere fitti i contatti con la Sampdoria che ha diversi calciatori in uscita: Caprari è tra quelli che interessano alla società granata che ha sondato il terreno anche per Bonazzoli e La Gumina. Più difficile arrivare a Torregrossa che sta facendo bene in ritiro e dovrebbe restare in blucerchiato. Ma l'asse di mercato più importante potrebbe essere quello con l'Atalanta: i nerazzurri, dopo Zortea manderanno in prestito a Salerno anche Ruggeri. In queste ore, inoltre, la Salernitana ha fatto un sondaggio per Lammers, attaccante olandese che piace a mezza serie A. I buoni rapporti tra granata e nerazzurri potrebbero risultare decisivi per l'operazione. Intanto in giornata il difensore norvegese Strandberg ha effettuato il suo primo allenamento agli ordini di Castori. Il tecnico ha riservato particolare attenzione all'ultimo arrivato, al pari di Obi, centrocampista che dovrà garantire muscoli ed esperienza alla mediana del cavalluccio marino.