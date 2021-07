Salernitana, summit Fabiani-Castori: tutto su Bonazzoli e Lammers Fatta per il ritorno in granata di Coulibaly; dall'Atalanta arriverà anche Ruggeri

Angelo Fabiani è arrivato a Cascia nella serata di ieri e resterà nella città di Santa Rita anche oggi. La tappa umbra è servita al direttore sportivo della Salernitana per confrontarsi da vicino con Fabrizio Castori e delineare la strategia di mercato. Dopo aver avuto un primo contatto ieri a cena, in mattinata ds e allenatore (nella foto di Mario Taddeo) si sono fermati nuovamente per fissare i punti che caratterizzeranno l'azione del cavalluccio marino. Priorità all'attacco, reparto nel quale l'allenatore confermerà il solo Milan Djuric. In entrata si lavora ad un doppio asse con Atalanta e Sampdoria: dai nerazzurri potrebbe arrivare Sam Lammers, attaccante olandese che piace anche a Torino, Genoa e Sampdoria. I buoni rapporti tra granata e nerazzurri dovrebbero, però, spingere il 24enne all'ombra dell'Arechi. L'Atalanta lo lascerà partire non appena avrà risolto i problemi d'infermeria emersi in questa prima fase di ritiro.

Da Bergamo, dopo Nadir Zortea, arriverà anche l'esterno sinistro Matteo Ruggeri: classe 2002, rappresenterà una validissima alternativa a Pawel Jaroszynski. Tornando, poi, all'attacco si registrano contatti sempre più costanti con la Sampdoria per Federico Bonazzoli: il 24enne è reduce da un'esperienza in chiaroscuro al Torino e potrebbe indossare un'altra maglia granata per tentare il rilancio. Sul buon esito dell'operazione filtra ottimismo ed è probabile che l'ufficialità arrivi non appena la società ligure avrà rinforzato l'attacco. Altro colpo in entrata sarà Mamadou Coulibaly: dopo giorni di gelo con l'Udinese le società hanno trovato l'intesa che garantirà a Castori uno dei suoi fedelissimi.