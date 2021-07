Salernitana, Fabiani: «Faremo un mercato da serie A. Cessione? Credo a breve» Il ds a Cascia: «Settimana prossima altri rinforzi. Campagna abbonamenti? Credo di no»

«Ad oggi stiamo seguendo una linea dettata dal nostro mister. Abbiamo preso Strandberg ed Obi che erano sulla lista della spesa. Tra domani e dopodomani ci dovrebbe raggiungere Coulibaly. E ci sono altri giocatori che sono oggetto di valutazioni per i quali ho incontri nella prossima settimana. Si deve parlare con contezza e con la conoscenza dei fatti. Quando sento dire che la Salernitana non può fare il mercato si dice una grossa stupidaggine. La Salernitana ha una scorta economica adeguata per fare la categoria». Così Angelo Fabiani (nella foto di Mario Taddeo), ds della Salernitana nel corso di una conferenza stampa tenuta nel ritiro di Cascia. «Lo scorso anno non è che stavamo a un punto diverso. Tutte le finestre di mercato hanno le loro problematiche, il mercato va studiato, siccome non siamo dei pivelli sappiamo che fare un passo falso, anziché potenziarti ti depotenzia. Come sempre il calciomercato entra nel vivo nell'ultima settimana. Siamo abituati a rischiare, rischieremo anche quest'anno ma state certi che riusciremo».

Sul futuro societario: «La costruzione della squadra fa un percorso, la cessione del club ne fa un altro. Per costruire la squadra abbiamo i soldi necessari per farlo. La problematica sorge da un altro punto di vista: individuare quel calciatore che risponde al profilo del nostro tecnico. Noi li abbiamo individuati, ci stiamo lavorando. Noi ci dobbiamo preoccupare solo di fare questo. In ogni caso sono convinto che la cessione della società avverà in tempi brevi. Chi vuole avvicinarsi alla Salernitana deve rivolgersi ai trustee, gli unici due istituti deputati a cedere le quote della Salernitana alle condizioni fissate. Tutti questi mecenati che si sono avvicinati da alberghi della Costiera Amalfitana o da negozi, sui giornali, oggi se hanno veramente intenzione di acquistare la Salernitana devono andare dai trustee. Il tempo delle chiacchiere è finito. La vecchia proprietà ha fatto un atto notarile e ha ceduto le quote. La cessione è irrevocabile, non si può più tornare indietro. Lotito e Mezzaroma sono il passato».

Tornando, poi, sul discorso del calciomercato, Fabiani ha spiegato che «dobbiamo fare un mercato per quelli che siamo, una società, una squadra e uno staff che vogliono scrivere un altro pezzettino di storia, cioè conquistare la salvezza».

Sulla possibilità di una campagna abbonamenti: «Non vorremmo appesantire ulteriormente il danno arrecato ai tifosi. Bisogna navigare a vista, non è che dipende dalla Salernitana. Bisogna essere seri, vedremo nei prossimi giorni. Credo che se le cose stanno così diventa difficile sottoscrivere gli abbonamenti. Se devo dire la mia, sono per il no, ma soprattutto a tutela di chi vuole sottoscriverlo. A meno che non si trovino soluzioni diverse».