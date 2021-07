Salernitana, Castori: «Voglio giocatori funzionali e in linea con il mio calcio» «Obi e Strandberg giocatori di livello importante, chi arriva deve calarsi nella realtà»

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha affiancato in conferenza stampa il ds Angelo Fabiani. Un segnale chiaro di come tecnico e dirigente stiano lavorando in sinergia per costruire la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di serie A. «Abbiamo preso qualche calciatore che era sulla lista della spesa», ha rimarcato l'operatore di mercato parlando degli indaggi di Obi e Strandberg. Concetto ribadito con forza anche da Castori. «Bisogna mettere in rosa giocatori funzionali. Il mio calcio è fatto di ritmi alti ma non vedo perché non si debba dire che non è fatto anche di qualità. Prendere elementi di esperienza significa tutto e significa niente. Chi non gioca non migliora mai. Abbiamo preso giocatori di livello internazionale come Obi e Strandberg che vantano tante presenze in campionati importanti. Chi arriva deve essere funzionale e avere un livello qualitativo giusto per la categoria. Mi sento di riaffermare il concetto che si dovranno prendere giocatori funzionali e con qualità tecniche importanti».