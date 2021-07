Salernitana: Coulibaly in arrivo a Cascia, sprint per Bonazzoli e Lammers La società granata prova ad accelerare sul mercato

Mamadou Coulibaly è pronto a vestire per il secondo anno consecutivo la maglia della Salernitana. Il centrocampista ha lasciato il ritiro dell'Udinese ed è in arrivo in Umbria dove ritroverà il suo mentore Fabrizio Castori. Dopo settimane di trattatativa la società granata è riuscita a trovare l'accordo con l'Udinese: l'obbligo di riscatto scatterà al primo punto conquistato dalla Salernitana nel girone di ritorno. Il calciatore potrebbe arrivare in tempo per seguire l'amichevole contro il Gubbio in programma alle 17.30 sul campo di Cascia.

Nel frattempo il ds Angelo Fabiani sta lavorando in maniera serrata per garantire al tecnico i rinforzi per il reparto offensivo. La prima scelta per l'attacco è Federico Bonazzoli, in uscita dalla Sampdoria e reduce da una stagione in chiaroscuro al Torino. Le due società avrebbero trovato un'intesa di massima e già nei prossimi giorni la trattativa potrebbe essere chiusa. Servirà un po' di tempo in più per chiudere l'operazione Sam Lammers: l'attaccante dell'Atalanta piace a diversi club di serie A ma i buoni rapporti tra granata e nerazzurri garantirebbero una corsia privilegiata al cavalluccio marino. Tuttavia la società lombarda ha chiesto qualche giorno in più per chiudere l'operazione, esclusivamente per una questione numerica in quanto in ritiro ci sono stati diversi infortuni. Da Bergamo arriverà anche l'esterno Matteo Ruggeri che garantirà una validissima alternativa a Pawel Jaroszynski sulla catena mancina.