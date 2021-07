FOTO. Salernitana, riecco Coulibaly: il centrocampista è arrivato a Cascia Dopo aver raggiunto l'intesa con l'Udinese il centrocampista sarà di nuovo granata

Mamadou Coulibaly (nella foto di Mario Taddeo) è arrivato nel ritiro di Cascia pochi minuti dopo l'inizio del test amichevole tra la Salernitana ed il Gubbio. Il centrocampista, dopo aver lasciato il ritiro dell'Udinese, si è messo in viaggio per raggiungere l'Umbria, accompagnato da uno dei suoi agenti Francesco Ducci. Il calciatore anche attraverso i social ha manifestato la gioia per essere tornato in granata: un desiderio che Coulibaly aveva manifestato da subito ma che era stato frenato dalla mancata intesa tra Salernitana ed Udinese. I friulani erano disposti a far partire il 22enne solo con un prestito oneroso da 250mila euro; alla fine le due società hanno raggiunto l'accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto che scatterà al primo punto conquistato nel girone di ritorno. Un'operazione caldeggiata anche da Fabrizio Castori che ha allenato il senegalese già a Carpi e a Trapani, oltre che negli ultimi sei mesi a Salerno. Il calciatore, tra l'altro, è un under quindi non occuperà spazio in lista.