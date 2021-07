Salernitana, Coulibaly subito in gruppo. Arriva Ruggeri C'è anche il Monza su Tutino: aumenta la concorrenza per la punta

Riparte Mamadou Coulibaly: il centrocampista ritrova i compagni con cui ha conquistato la promozione in Serie A. Solo il rientro all'Udinese per fine prestito e l'attesa per la definizione del nuovo accordo a titolo temporaneo tra i due club: Coulibaly è di nuovo a disposizione di Fabrizio Castori ed è già in gruppo. La Salernitana è al lavoro per definire la rosa e aumentare il numero di scelte. Milan Djuric è stato molto chiaro al termine dell'amichevole persa con il Gubbio. "Siamo in pochi, in tutti i reparti, ma la società sta lavorando. Siamo un po' indietro, ma sappiamo cosa ha dovuto passare la società prima di tutto questo e siamo sicuri che saremo al completo": così il bosniaco per riassumere il momento e l'attesa dell'evoluzione dal ritiro e lungo il mese di agosto.

Nel frattempo, la Salernitana aggiunge un'ulteriore pedina. Matteo Ruggeri ha salutato l'Atalanta nella giornata di ieri con un lungo post sul profilo ufficiale Instagram e sarà a Cascia per il primo contatto diretto con il club granata. "Non sarei mai voluto aarrivare a scrivere questo messaggio, ma anche questo fa parte del lavoro e della crescita personale", ha sottolineato Ruggeri. L'esterno sinistro, classe 2002, è pronto all'avventura con la Salernitana in Serie A. Nel frattempo, nella corsa per Gennaro Tutino non sembra esserci più solo il Parma come avversario. Anche il Monza pensa alla punta partenopea, decisiva per la promozione del Cavalluccio Marino in A.