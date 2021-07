Salernitana, ufficiale l'arrivo di Ruggeri: prestito dall'Atalanta I dettagli dell'accordo con l'esterno sinistro, classe 2002, che ha salutato il club orobico

Matteo Ruggeri è ufficialmente un nuovo calciatore della Salernitana. Via alla nuova avventura in granata per il nativo di San Giovanni Bianco. Trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione dell'esterno sinistro, classe 2002, che ha raggiunto la sede del ritiro del Cavalluccio Marino nel dodicesimo giorno di lavoro della rosa guidata da Fabrizio Castori. In mattinata seduta di lavoro con fase di attivazione, seguita da esercitazioni tattiche e chiusa con un lavoro di resistenza. Nel pomeriggio i granata hanno sviluppato l'allenamento con un lavoro tattico seguito da partitelle a campo ridotto. Domani, alle 10, sarà ripresa della preparazione.