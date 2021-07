Salernitana, Ruggeri subito protagonista: le foto da Cascia Con l'Atalanta può nascere l'ulteriore accordo per l'attacco granata

Il ritiro di Cascia si avvia alla conclusione: ultima fase con un gruppo non ancora al completo, ma con Matteo Ruggeri subito protagonista. Nella giornata di ieri, è iniziata l'avventura in granata dell'esterno sinistro, classe 2002. Il nativo di San Giovanni Bianco è stato ceduto a titolo temporaneo dall'Atalanta con il diritto di opzione e contro-opzione tra i due club. Il lombardo ha già mostrato le sue qualità in allenamento offrendo un assist a Milan Djuric nella partitella finale per la seduta sul manto erboso di Cascia.

Alle 10, è stata ripresa della preparazione con la verifica delle condizioni per Stefan Strandberg: nessun problema per il difensore norvegese. Reda Boultam e Luka Bogdan hanno sviluppato un lavoro differenziato, ma il recupero dei due calciatori non preoccupa. Prosegue la ricerca delle pedine utili per rinforzare la rosa di Fabrizio Castori, in particolar modo per il reparto avanzato. I buoni rapporti con l'Atalanta, dopo gli affari conclusi nei giorni scorsi, aprono con forza all'arrivo di Sam Lammers nel prossimo futuro, ma il mercato in entrata passa anche per le cessioni, per il riequilibrio della rosa dopo la promozione in A.

La fotogallery di Mario Taddeo