Salernitana, test con la Fermana. Pista Favilli per l'attacco Il pisano, classe '97, del Genoa è reduce dalla stagione al Verona

Ultima amichevole nel ritiro di Cascia. Alle 17 sarà test contro la Fermana per la Salernitana. Prove tecnico-tattiche sul terreno di gioco con gli ingressi di Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri e con la voglia di cancellare il ko (0-1) contro il Gubbio, ma con lo sguardo rivolto anche al mercato. C'è Andrea Favilli nello scenario granata per l'attacco. Il pisano, classe '97, di proprietà del Genoa, è reduce da una stagione al Verona in cui è stato condizionato dai problemi muscolari, limitanti nel torneo aperto con due gol (contro Udinese e Juventus) nelle prime quattro presenze in maglia Hellas. Ricerca della continuità: ecco l'obiettivo di Favilli. La Salernitana dovrà definire l'accordo con la punta toscana dopo aver raggiunto quello con il Genoa per il trasferimento a titolo temporaneo.

Nella giornata di ieri Valerio Mantovani ha salutato Salerno. Il difensore capitolino sarà ceduto in prestito all'Alessandria. È il giorno dell'ultimo test nel ritiro, ma i granata hanno comunque lavorato in mattinata sul manto erboso di Cascia. Stefan Strandberg non era in gruppo: fastidio muscolare per il difensore norvegese, che non dovrebbe essere schierato nei novanta minuti con la Fermana, preparati nel dettaglio tra tecnica e tattica dallo staff.

La fotogallery di Mario Taddeo