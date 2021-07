Salernitana, 1-0 nel test con la Fermana: rete di Obi in avvio di gara Mantovani passa all'Alessandria: "Salerno mi ha fatto diventare l'uomo che sono ora"

La Salernitana supera la Fermana con il risultato di 1-0 nell'ultima amichevole nel ritiro di Cascia. È Joel Obi a firmare il vantaggio dopo 6 minuti di gioco e quella che sarà poi la rete decisiva per la vittoria nel test contro la squadra marchigiana, partecipante al campionato di Serie C, e allenata da Maurizio Domizzi, già incrociato recentemente dal Cavalluccio Marino nella parentesi da tecnico della prima squadra del Pordenone per il romano. Vittoria di misura per la Salernitana, che rischia nel primo tempo. Alla Fermana è stato annullato un gol di Giovanni Graziano nella seconda frazione di gioco. Tante assenze tra i granata per evitare di forzare sulla condizione fisica e si conferma la necessità di integrare l'organico verso il campionato di Serie A.

Nel frattempo, è ufficiale l'addio di Valerio Mantovani. Il difensore capitolino passa all'Alessandria con la formula del prestito (titolo temporaneo con opzione e controopzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni). "Potrei intrattenermi ore a scrivere le indescrivibili emozioni vissute per 5 anni in maglia granata. - ha spiegato Mantovani sul profilo ufficiale Instagram - Ora è arrivato il momento di salutarci senza nessun rammarico perché questa grande esperienza mi ha forgiato e fatto diventare l’uomo che sono ora. Ricordo come fosse ieri la data del 26 agosto 2016, giorno nel quale ho fatto il mio esordio in serie B e porterò sempre nel cuore il 10 maggio 2021, data della promozione in serie A. Rimarrete sempre nel mio cuore. Grazie Salerno. Da oggi la mia testa sarà tutta per l’Alessandria".

La fotogallery di Mario Taddeo