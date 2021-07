Salernitana, ecco Lassana Coulibaly. Dubbio Veseli Attesa Favilli (prestito dal Genoa) per l'attacco. Amichevole in Olanda con l'Heerenveen

Lassana Coulibaly ha sostenuto i test isocinetici ed è, di fatto, un nuovo calciatore della Salernitana. Il centrocampista raggiungerà il gruppo granata a San Gregorio Magno, alla vigilia del test amichevole con il Palermo, in programma domenica. Da Mamadou a Lassana Coulibaly: il maliano, classe '96, svincolato e reduce dalla stagione in Ligue 1 con l'Angers, entra nel centrocampo granata.

La Salernitana ha superato la Fermana nell'ultimo test programmato nel ritiro di Cascia e saluta l'Umbria con il dubbio sulle condizioni fisiche di Frederic Veseli. "A seguito di un forte trauma contusivo al ginocchio destro rimediato nel corso della sgambatura di ieri è rientrato a Salerno al fine di sottoporsi ad approfondimenti diagnostici": così la Salernitana ha comunicato il ritorno anticipato del difensore in città per ulteriori controlli.

Nel frattempo, per l'attacco, è tutto pronto per l'arrivo di Andrea Favilli. La punta si trasferirà a Salerno con la formula del prestito dal Genoa. L'estate del Cavalluccio Marino presenta anche un appuntamento lontano dall'Italia per il ciclo di amichevoli. La Salernitana raggiungerà l'Olanda per affrontare l'Heerenveen (test fissato per giovedì 8).