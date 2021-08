Salernitana, vittoria 2-1 in amichevole col Palermo Le reti di Kristoffersen e Coulibaly, granata meglio nel primo tempo

Calcio d'agosto, ma indicazioni comunque utili per il prosieguo della stagione. Anche se restano evidenti i vuoti da colmare per allestire una squadra competitiva in serie A.

La Salernitana vince 2-1 l'amichevole contro il Palermo, disputata nel pomeriggio sul terreno di gioco di San Gregorio Magno. Al 17esimo la rete di Kristoffersen che sblocca la partita: l'attaccante è bravo con un tap-in vincente a portare in vantaggio i suoi. Difesa solida e pochi fronzoli, per i siciliani (che disputeranno il campionato di serie C) la prima frazione di gioco si conclude con pochissime occasioni, mentre D'Andrea in due circostanze va vicino al goal.

Nel secondo tempo la situazione cambia. Salernitana stanca, Palermo più propositivo e arrembante. I rosanero provano a pareggiare i conti, ma al 65esimo Coulibaly li beffa approfittando di un disimpegno errato. Solo davanti all'estremo difensore non perdona e insacca la rete dell'1-2.

Il Palermo però non si arrende e gli sforzi vengono premiati: al 74esimo Obi atterra Mauthe in area, dal dischetto Silipo non sbaglia e accorcia. Nel finale Belec nega a Doda la gioia del goal del pareggio. Poi, triplice fischio e tutti sotto la doccia.

Ma la Salernitana ora deve accelerare le operazioni di mercato per mettere a disposizione di mister Castori gli uomini giusti per il campionato di serie A.