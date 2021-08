Salernitana, asse di mercato con la Sampdoria: doppio colpo per l'attacco Il tecnico granata attende rinforzi in vista dell'inizio del campionato

«C’è la volonta di definire tutto subito, ma ci sono difficoltà oggettive nel mercato. Ovviamente mi auguro arrivino subito calciatori per migliorare la condizione e l’affiatamento con i compagni». Il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori al termine dell'amichevole con il Palermo aveva ribadito in modo chiaro la necessità d'intervenire quanto prima sul mercato. Un diktat che nelle prossime ore - probabilmente entro mercoledì quando la squadra riprenderà la preparazione in città - porterà alla corte del tecnico marchigiano nuovi innesti. Il primo è Federico Bonazzoli, attaccante che è da tempo promesso sposo del cavalluccio marino. Dopo aver trovato l'intesa con la Sampdoria la Salernitana è riuscita a definire gli ultimi dettagli anche con l'attaccante 24enne che spera di rilanciare la sua carriera all'ombra dell'Arechi. Per il reparto offensivo, sempre dalla Sampdoria, il ds Angelo Fabiani segue con interesse Gianluca Caprari, reduce dall'esperienza con la maglia del Benevento. Il calciatore è in uscita dal club blucerchiato e potrebbe raggiungere Salerno insieme al compagno di reparto.