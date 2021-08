Salernitana, asse con la Sampdoria: dopo Bonazzoli chiesti Chabot e Caprari Per l'attacco si attende di sbloccare anche l'operazione Favilli

Meno di due settimane separano la Salernitana dal primo impegno ufficiale della stagione. I granata esordiranno in Coppa Italia il prossimo 16 agosto quando sfideranno all'Arechi la Reggina. Il match contro gli amaranto si disputerà in posticipo serale alle 20.45 e sarà trasmesso in diretta sulle reti Mediaset. Per quella data il tecnico Fabrizio Castori spera di avere a disposizione una rosa quanto più definita possibile. Oggi arriverà in città Federico Bonazzoli, attaccante prelevato in prestito dalla Sampdoria. Proprio l'asse con la società blucerchiata potrebbe rivelarsi decisivo per rinforzare l'organico. Ai liguri la Salernitana ha chiesto l'attaccante Gianluca Caprari e il difensore Julian Chabot: il primo è reduce dall'esperienza con la maglia del Benevento, il secondo con quella dello Spezia. La società granata ha fretta e proverà a chiudere quanto prima. Resta aperto anche il discorso con il Genoa che lascerà partire Andrea Favilli non appena arriverà un attaccante in rossoblu. Ai liguri è stato chiesto anche il centrocampista Manolo Portanova che sarebbe un under al pari di Mattia Viviani, svincolatosi dal Chievo Verona. Per il ruolo di vice Belec la Salernitana èha chiuso l'ingaggio di Vincenzo Fiorillo, bandiera del Pescara che ha firmato un quadriennale con il cavalluccio marino.