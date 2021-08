Salernitana, secondo rinforzo per l'attacco: dalla Samp ecco Caprari Per la difesa si seguono le piste Chabot e Caceres

È Gianluca Caprari il secondo rinforzo per l'attacco della Salernitana. L'attaccante 28enne arriverà in granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'operazione conferma l'esistenza di un asse molto forte con la Sampdoria che pochi giorni fa aveva lasciato partire già Federico Bonazzoli. Caprari all'ombra dell'Arechi avrà modo di proseguire la sua esperienza in massima serie, categoria nella quale vanta 178 presenze, 32 gol e 13 assist. In giornata potrebbe arrivare l'ufficialità. Ma non è l'unico rinforzo che potrebbe arrivare dalla Samp: la pista che porta al tedesco Julian Chabot resta molto calda per la difesa. L'alternativa è Martin Caceres, profilo di grande esperienza che si è svincolato dopo gli ultimi due anni trascorsi a Firenze. Sull'ex difensore della Juventus è forte anche lo Spezia che ha sondato la disponibilità del calciatore. I buoni rapporti con la Sampdoria potrebbero far pendere l'ago della bilancia dalla parte di Chabot.

Ma per completare la rosa serviranno rinforzi anche a centrocampo e attacco: per la mediana il nome principale porta a Mattia Viviani, under che si è svincolato dal Chievo Verona. Per l'attacco, invece, sembra essersi raffreddata la pista Andrea Favilli. Il sogno della Salernitana è Simy del Crotone ma la trattativa per la cessione dell'attaccante entrerà nel vivo soltanto sul gong del calciomercato. In alternativa la società granata ha sondato Ike Ugbo, 23enne di proprietà del Chelsea. In giornata, intanto, dovrebbe arrivare l'ufficialità per l'ingaggio di Vincenzo Fiorillo, portiere che sarà il vice di Vid Belec.