Salernitana, Fiorillo saluta Pescara: «Qui sette stagioni indimenticabili» Nelle prossime ore raggiungerà a Salerno, pronto un quadriennale con i granata

Vincenzo Fiorillo ha ufficialmente salutato il Pescara. Il portiere 31enne, che si appresta a firmare un contratto quadriennale con la Salernitana, attraverso i social ha rivolto un messaggio di commiato a società, squadra e tifosi. L'estremo difensore è atteso nelle prossime ore a Salerno dove si appresta ad iniziare una nuova avventura.

Di seguito il messaggio integrale pubblicato da Fiorillo:

«7 stagioni indimenticabili, 224 volte orgoglioso di avere difeso i nostri colori, emozioni indelebili, un vuoto incolmabile che nessuno potrà mai rimarginare e che nessuno potrà mai farmi dimenticare...Non ho parole in questo momento. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto, i tifosi, gli amici, una città’ che mi ha abbracciato virtualmente e che mi accompagnato negli ultimi giorni con un affetto che mai avrei immaginato. Grazie a loro, agli allenatori che si sono susseguiti in questi anni, perché da ognuno di loro ho imparato qualcosa.

Grazie ai medici, ai magazzinieri, a chi lavora con impegno dietro le quinte e grazie ai miei compagni, che si sono stretti attorno a me in questo momento.

Tramite voi ho insegnato ai miei figli che cosa sono gratitudine e rispetto! A tutti voi grazie. Grazie davvero.

Vincenzo»