Salernitana, domenica prove generali contro l'Astron Villa Amichevole in Inghilterra per i ragazzi di Fabrizio Castori

La Salernitana domani volerà in Inghilterra dove domenica pomeriggio affronterà in amichevole l'Astron Villa. La società granata è riuscita ad organizzare al fotofinish il test che consentirà a Fabrizio Castori di fare le prove generali in vista dell'esordio in Coppa Italia con la Reggina in programma all'Arechi il 16 agosto. La sfida è in programma alle 14 locali (15 italiane) al Villa Park di Birmingham. A breve la società comunicherà tutti i dettagli relativi all'appuntamento internazionale.