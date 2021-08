Salernitana: Simy non è solo un sogno, Djuric attende una chiamata Per l'attaccante del Crotone servono almeno 5 milioni

Potrebbe non essere soltanto un sogno di mezza estate l'interesse della Salernitana per Simy. La società granata, sottotraccia, sta lavorando per portare l'attaccante nigeriano alla corte di Fabrizio Castori. Autore di 20 reti nello scorso campionato di serie A, il 29enne è uno dei pezzi pregiati di questa sessione di calciomercato. Il Crotone ha bisogno di fare cassa e lo cederà ma ad un prezzo molto più basso rispetto ai 15 milioni inizialmente richiesti per l'attaccante. L'operazione, alla fine, potrebbe avere un costo di circa 5 milioni di euro. Il Maiorca avrebbe messo sul piatto una cifra inferiore ai 4 milioni, mentre la Salernitana sarebbe riuscita a scavalcare la proposta del club spagnolo. Il club granata, considerata l'attuale situazione societaria, potrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, magari già a gennaio come accaduto per Mamadou Coulibaly.

Nell'operazione potrebbe rientrare anche Milan Djuric che è in scadenza di contratto e a Crotone ha lasciato un buon ricordo. Al momento l'entourage del calciatore, che è assistito dall'agente Vittorio Sabbatini, non ha avuto alcun contatto né con il Crotone né con la Salernitana. Da un confronto avuto in ritiro con Fabrizio Castori sarebbe emersa la volontà del tecnico di puntare ancora sul gigante bosniaco. Ma è chiaro che l'eventuale arrivo di Simy potrebbe spostare gli equilibri di mercato. Djuric, dal canto suo, vorrebbe proseguire l'esperienza in granata anche se, per il momento, non gli è giunta alcuna proposta di rinnovo. Operazione che sarebbe dovuta andare in porto già nei mesi scorsi quando la società aveva fissato un appuntamento in Emilia Romagna per mettere nero su bianco, salvo poi rinviare ogni discorso alla fine del campionato. Adesso tutto dipenderà dall'evoluzione del mercato.