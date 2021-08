Obi illude, la Salernitana va ko a testa alta contro l'Aston Villa Granata avanti nel primo tempo, poi il tris degli inglesi. Castori attende i rinforzi

La Salernitana esce a testa akta dal Villa Park di Birmingham: il test amichevole contro l'Aston Villa termina 3-1 i padroni di casa ma Fabrizio Castori torna a casa con qualche certezza in più soprattutto sotto il profilo caratteriale. Di certo ci sarà ancora da lavorare, soprattutto per completare un organico che è decisamente incompleto.

La partita. In avvio di gara la Salernitana soffre il giro palla dell'Aston Villa ma con il passare dei minuti gli uomini di Fabrizio Castori riescono a prendere le misure agli inglesi. E al primo, vero, tentativo è il cavalluccio marino a sbloccare il risultato: al 20' Di Tacchio dal vertice destro dell'area di rigore pesca da calcio piazzato Strandberg che di testa appoggia per Obi, bravo a sua volta a ribadire in rete di testa. Il gol dà fiducia ai granata che, dopo aver rischiato su di un tiro a giro di El Ghazi, vanno vicinissimi al raddoppio: Capezzi in contropiede lancia Zortea che a tu per tu con il portiere si fa respingere la conclusione con la palla che gli sbatte addosso all'esterno granata e per poco non termina in fondo al sacco. Al 35' l'Aston Villa trova il pari: Bidace appoggia per Ings che dal cuore dell'area di rigore batte Belec. Sul risultato di 1-1 sono i padroni di casa a spingere sull'acceleratore: prima Strandberg mura una conclusione a botta sicura di Watkins. Poi Gyomber (42') spinge Watkins in area di rigore con l'arbitro che concede il penalty: dagli undici metri El Ghazi spiazza il portiere della Salernitana e consente all'Aston Villa di andare al riposo sul risultato di 2-1.

Nei secondi 45' i ritmi calano e l'unica emozione la regalano House e Djuric, protagonisti di un acceso battibecco. Al 25', poi, Young trova il gol del 3-1, beffando Belec sul proprio palo. Quattro minuti dopo è Fiorillo, subentrato all'estremo difensore granata, a negare la gioia del gol a Hourihane, inaugurando nel miglior modo la sua esperienza con il cavalluccio marino. Con il passare dei minuti c'è tempo soltanto per la girandola delle sostituzioni sia da un lato che dall'altro. La Salernitana esce a testa alta dal Villa Park. Ma adesso Castori attende gli ultimi rinforzi.

ASTON VILLA-SALERNITANA 3-1

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez (1′ st Steer) Cash, Targett, Konsa (17′ st Hause), Mings, McGinn (17′ st Ramsey), Watkins (3′ st Chukwuemeka), Nakamba (17′ st Hourihane), Ings (17′ st Young), El Ghazi, Bidace (17′ st Traoré). A disposizione: Sinisalo, Tuanzebe. Allenatore: Smith.

SALERNITANA (4-4-1-1): Belec (27′ st Fiorillo); Kechrida (42′ st Galeotafiore), Gyomber, Strandberg (32′ st Bogdan), Jaroszynski (32′ st Aya); Zortea (14′ st Schiavone), Di Tacchio, Capezzi (42′ st Vitale) Ruggeri; Obi (27′ st Sy); Djuric (32′ st Kristoffersen). A disposizione: Bonazzoli, Russo. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Craig Paswon (Assistenti: Betts, Smith - IV uomo: Jackson)

RETI: 20′ pt Obi (S), 34′ pt Ings, 43′ pt rig. El Ghazi, 25′ st Young (A)

NOTE. Ammoniti: Hause (A), Djuric (S).