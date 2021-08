Salernitana, Castori vede il bicchiere mezzo pieno: "Fatta una buona gara" "Dobbiamo migliorare affiatamento e condizione. Mercato? Il direttore sa cosa serve"

"L'avversario centralmente non è mai riuscito a passare. Avevamo di fronte giocatori forti. Miglioreremo l'affiatamento e la condizione. Tutto sommato sono soddisfatto della prestazione che abbiamo disputato". Così Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ha commentato la prestazione disputata dalla sua squadra nel test amichevole contro l'Aston Villa. "La condizione di tutti è indietro, sono arrivati in ritardo e devono ancora essere allineati. Ma se non giocano mai non la prendono mai. Kechrida è entrato abbastanza bene, i due Coulibaly non abbiamo ancora avuto modo di vederli e non li abbiamo potuti portare per problemi burocratici. Strandberg deve crescere e migliorare ma è un giocatore di assoluto livello. In ogni caso mi sento di dire che abbiamo fatto una buona gara e che il tempo ci porterà ad essere competitivi per i nostri obiettivi".

Poche parole sul mercato: "Il direttore sa benissimo quello che serve alla squadra, ci confrontiamo ogni giorno. È inutile che torno su questo argomento. Il mercato è difficile, rischio di essere ripetitivo e banale. Alla fine tireremo le somme".