Salernitana, tutto sull'attacco: c'è la stretta finale per arrivare a Simy Raggiunta un'intesa di massima con il Crotone, la società granata prova a chiudere l'operazione

La Salernitana è rientrata dall'Inghilterra con qualche buona indicazione ma anche con la certezza di dover ancora intervenire in maniera forte sul mercato. Due i fronti principali sui quali intervenire: difesa ed attacco. In avanti la lista dei calciatori utilizzabili è decisamente corta. Castori può contrare soltanto su Milan Djuric e Federico Bonazzoli. Simy è il sogno dei granata che potrebbe diventare realtà a stretto giro. La società granata sta trattando sottotraccia con il Crotone e nelle prossime ore sferrerà l'assalto decisivo per provare a regalare l'attaccante nigeriano al tecnico del cavalluccio marino. Simy è reduce da un'annata importante in serie A con la maglia dei pitagorici, caratterizzata da 20 gol in campionato. Sfumate le piste estere, la Salernitana sembra essere la destinazione privilegiata dall'attaccante che in granata ritroverebbe la massima serie. L'operazione ha un costo di circa 6 milioni di euro: le due società stanno discutendo della formula per giungere alla fumata bianca.

Nel frattempo la Salernitana tiene aperti i contatti anche per Alberto Cerri del Cagliari e continua a discutere con la Sampdoria di Gianluca Caprari. L'ex calciatore del Benevento, dopo la frenata dei giorni scorsi, sembra essere nuovamente vicino al cavalluccio marino. Il colpo a sorpresa può essere Ike Ugbo del Chelsea, club al quale la Salernitana ha chiesto il prestito dell'attaccante. Per la difesa, invece, la pista principale porta a Julian Chabot della Sampdoria. Più difficile arrivare a Martin Caceres che ha un ingaggio pesante. Ma i rinforzi arriveranno anche in mediana: Mattia Viviani è molto vicino, le altre piste portano a Grigoris Kastanos e Sabiri.