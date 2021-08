Salernitana, ore decisive per l'operazione Simy I granata non hanno ancora trovato l'intesa definitiva con il Crotone

La Salernitana spinge sull'acceleratore per arrivare a Simy. La società granata nelle ultime ore ha fatto passi in avanti importanti ed è riuscita a trovare l'accordo con il calciatore. Al momento, però, manca ancora l'intesa con il Crotone, società intenzionata a ricavare il massimo dalla cessione dell'attaccante nigeriano. Il club granata ha offerto 4,5 milioni di euro con la possibilità di arrivare a 6 milioni con i bonus. Molto dipenderà anche dalla formula: la Salernitana vorrebbe acquistare il calciatore in prestito con obbligo di riscatto, magari proponendo una soluzione come quella adottata per l'ingaggio di Mamadou Coulibaly. Il riscatto, in tal caso, scatterebbe già a gennaio, quando la Salernitana dovrà obbligatoriamente avere una nuova società. Il Crotone, dal canto suo, spinge per arrivare subito ad una cessione a titolo definitivo in modo da poter monetizzare.

Nelle prossime 48 ore granata e rossoblu si siederanno al tavolo per provare a definire il tutto. Nel frattempo il ds Angelo Fabiani non molla le altre piste: Gianluca Caprari della Sampdoria ed Ike Ugbo del Chelsea sono i profili che più interessano alla Salernitana. Da registrare anche un ritorno di fiamma per Alberto Cerri. Sul fronte uscite, invece, la Salernitana ha ufficializzato la cessione di Curcio che passa al Padova a titolo definitivo.