Salernitana, presentate le prime due maglie per la serie A Resta da scoprire la terza divisa

“DreAms come true”. “I sogni diventano realtà”. È lo slogan scelto dalla Salernitana per presentare le nuove divise ufficiali che saranno indossate nella prossima stagione. Attraverso i social la società granata ha svelato i completini che saranno indossati dai calciatori nel campionato di serie A. Il primo è composto da maglia granata e pantaloncino nero con bande granata. Il logo è realizzato in silicone, nella parte retrostante è stata inserita la data 1919 e all'interno la scritta “Macte animo”. La seconda divisa è interamente color panna con bande granata sulle maniche ed un piccolo richiamo all'azzurro. Resta ancora da scoprire la terza divisa che, tuttavia, dovrebbe richiamare il nero già utilizzato lo scorso anno.