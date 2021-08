Salernitana: forcing per Simy, per la mediana spunta Leris Resta caldo l'asse con la Sampdoria a cui i granata hanno chiesto anche Caprari e Chabot

Entro la fine della settimana la Salernitana spera di riuscire a regalare qualche altro rinforzo a Fabrizio Castori. La trattativa principale porta a Simy: il calciatore è convinto del trasferimento a Salerno ma ci sono ancora alcuni dettagli da limare con il Crotone. Domani potrebbe esserci l'accelerata decisiva per portare l'attaccante all'ombra dell'Arechi. Da giorni si susseguono i contatti tra le due società: la Salernitana propone un prestito con obbligo di riscatto da esercitare già a gennaio; i calabresi vorrebbero monetizzare subito dalla cessione del nigeriano. La volontà dell'attaccante, però, potrebbe fare la differenza.

Resta viva anche la trattativa per Gianluca Caprari: dopo la frenata della scorsa settimana il ds Angelo Fabiani è tornato all'attacco per provare a chiudere l'operazione con la Sampdoria. Con i liguri si discute anche del difensore Julian Chabot e del centrocampista Mehdi Léris, classe '98 che vanta presenze in serie A sia con i blucerchiati che con il Chievo Verona. Dopo aver ingaggiato Bonazzoli, dunque, la Salernitana potrebbe chiudere una maxi-operazione con il club blucerchiato. Per il centrocampo il direttore sportivo granata ha bloccato Mattia Viviani, under che si è svincolato dal Chievo Verona e che a breve potrebbe accasarsi alla Salernitana.