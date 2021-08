Salernitana, tegola per Castori: si fermano Jaroszynski e Mamadou Coulibaly Prosegue la preparazione in vista dell'esordio in Coppa Italia

In attesa dei prossimi rinforzi, la Salernitana continua a lavorare in vista del primo impegno ufficiale, in programma lunedì sera allo stadio Arechi contro la Reggina. In mattinata gli uomini di Fabrizio Castori hanno aperto la seduta con una fase di attivazione neuromuscolare seguita da un lavoro ad alta intensità con palla.

Brutte notizie per il tecnico granata che, dopo Veseli, ha visto finire in infermeria altre due pedine: Jaroszynski (lombalgia), Mamadou Coulibaly (trauma distorsivo caviglia destra) e Veseli si sono sottoposti a una seduta di fisioterapia. Dei tre soltanto il primo potrebbe recuperare in tempo per la sfida di Coppa Italia contro i calabresi.

La preparazione dei granata riprenderà domani mattina alle ore 10:00 presso il C.S. “Mary Rosy”.