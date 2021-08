Salernitana, si muove il mercato in uscita: Cavion è del Brescia Ufficializzato anche il passaggio di Boultam al Cosenza

Era stato il primo rinforzo della nuova stagione della Salernitana. Ma non è riuscito a convincere Fabrizio Castori. Michele Cavion, prelevato a parametro zero dall'Ascoli, ritorna in serie B. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Brescia Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del centrocampista classe ’94 Michele Cavion».

«Col Brescia è stato un lungo inseguimento perché è da diverse sessioni di mercato che sia io che il Club avevamo l'intenzioni di unire le strade. Il mio nome è stato sempre accostato alle Rondinelle e per me è sempre stato un orgoglio perché arrivo in una piazza storica e con grandi ambizioni. So quali sono gli obiettivi sia del mister che del presidente e si sposano esattamente con le mie: speriamo di poter far bene. Riguardo le mie caratteristiche, sono un centrocampista molto duttile e abile soprattutto nell'inserimento e in zona gol. Ricordo la rete segnata alla prima giornata quando vestivo la maglia dell'Ascoli però devo dire che quel Brescia non era il vero Brescia. Era una squadra in costruzione, col mercato di mezzo, e con tante altre situazioni. Sono concentrato sul presente e non vedo l'ora di scendere in campo», le prime parole del calciatore pubblicate dal sito ufficiale del Brescia.

In uscita da registrare anche il trasferimento di Reda Boultam al Cosenza. Il trasferimento è avvenuto a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione del centrocampista classe ’98 Reda Boultam.