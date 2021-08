UFFICIALE. Salernitana, rinforzo in mediana: dalla Juventus arriva Kastanos Il calciatore ha svolto il primo allenamento con i granata

L'operazione era virtualmente chiusa da giorni. Da oggi è anche ufficiale: Grigoris Kastanos è un nuovo calciatore della Salernitana. Il centrocampista cipriota di proprietà della Juventus questa mattina ha svolto anche il suo primo allenamento agli ordini di Fabrizio Castori. Proprio al termine della seduta la società granata ha ufficializzato l'operazione. «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto del centrocampista classe ’98 Grigoris Kastanos». Il calciatore è reduce da una buona stagione in serie B con la maglia del Frosinone, nella quale ha collezionato 34 presenze e messo a segno due gol. In serie A vanta nove presenze, otto con la maglia del Pescara ed una con quella della società bianconera. Due anni fa Kastanos era già stato accostato alla Salernitana: Gian Piero Ventura, infatti, aveva pensato proprio al Nazionale cipriota per la mediana granata. Due anni dopo l'arrivo si è concretizzato.