Salernitana, dopo Simy e Kastanos partirà il rush finale di mercato All'appello mancano ancora un difensore e un attaccante ma molto dipenderà anche dalle uscite

Il Simy day è previsto per la giornata di lunedì quando l'ormai ex attaccante del Crotone arriverà a Salerno per iniziare la sua nuova avvenutura in granata. Un colpo di spessore per il cavalluccio marino che, adesso, dovrà individuare gli ultimi tasselli richiesti da Fabrizio Castori. Il primo, per il centrocampo, è stato ufficializzato in mattinata: si tratta di Grigoris Kastanos, cipriota di proprietà della Juventus che arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto. Il calciatore ha già svolto il primo allenamento con la Salernitana e potrebbe essere convocato anche per la sfida di Coppa Italia.

In ogni caso servono ancora due innesti, uno in difesa e un altro in attacco ma molto dipenderà anche dalle uscite che potrebbero rendere necessario qualche altro rinforzo. Caselle che saranno riempite negli ultimi quindici giorni di calciomercato. Per il reparto offensivo la Salernitana non molla la pista che porta a Gianluca Caprari anche se i continui tentennamenti hanno spinto la società granata a guardarsi intorno. In Liguria ma sulla sponda rossoblu c'è Caleb Ekuban, attaccante ghanese ma con cittadinanza italiana che il Genoa ha prelevato dal Trabzonspor. La Salernitana ci ha fatto un pensiero ma, eventualmente, l'operazione potrà definirsi soltanto sul gong del calciomercato. I rossoblu in uscita hanno anche Andrea Favilli che era stato molto vicino dal trasferirsi a Salerno. Non è da escludere, alla fine, che possa spuntare anche un nome a sorpresa.

Per la difesa, invece, il nome principale è Martin Caceres, elemento che garantirebbe grande esperienza al pacchetto arretrato granata. Il calciatore è svincolato ma le offerte non mancano. Convince un po' meno Julian Chabot, reduce dall'esperienza con lo Spezia e potrebbe tornare proprio a vestire la maglia dei bianconeri.