Salernitana, con la Reggina le prove generali in vista del campionato In avanti sarà Bonazzoli a far coppia con Djuric

La Salernitana sosterrà questo pomeriggio alle 18 la rifinitura in vista della sfida di Coppa Italia contro la Reggina in programma domani sera allo stadio Arechi. Sarà un banco di prova importante per gli uomini di Fabrizio Castori che avranno la possibilità di fare le prove generali in vista dell'esordio di campionato di domenica a Bologna. Il tecnico del cavalluccio marino, in attesa degli ultimi rinforzi, sembra intenzionato a ripartire dal 3-5-2 e, in particolare, dalla squadra provata nel test amichevole contro l'Aston Villa. L'unica novità dovrebbe essere rappresentata dall'impiego di Federico Bonazzoli nel tandem offensivo con Milan Djuric. L'ex attaccante della Sampdoria, che era rimasto in panchina in Inghilterra, ha bisogno di mettere benzina nelle gambe per migliorare la sua condizione e rodare l'intesa con il gigante bosniaco. Per il resto la Salernitana che affronterà gli amaranto non si discoterà molto da quella provata al Villa Park: Zortea e Ruggeri saranno gli esterni di centrocampo con Obi, Di Tacchio e Capezzi a completare il reparto. Quest'ultimo dovrebbe essere preferito a Mamadou Coulibaly che in settimana aveva lavorato a parte per una distorsione. Davanti a Belec agirà il terzetto composto da Gyomber, Strandberg e Bogdan. A guardare i compagni dalla Tribuna ci sarà anche Simy, attaccante che domani arriverà in città per iniziare la nuova avventura granata. Il centrocampista Kastanos, invece, potrebbe già accomodarsi in panchina.