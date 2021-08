Coppa Italia. Salernitana-Reggina, le probabili formazioni In avanti esordio per il tandem formato da Djuric e Bonazzoli

A tre mesi dalla vittoria del campionato di serie B, la Salernitana è pronta per iniziare la sua nuova stagione. Alle 20.45 i granata affronteranno all'Arechi la Reggina per i trentaduesimi di Coppa Italia. Chi vince se la vedrà con il Genoa a Marassi. Ma al di là della voglia di proseguire il cammino nella manifestazione tricolore, per Fabrizio Castori sarà l'occasione per fare le prove generali in vista dell'esordio in campionato previsto per domenica a Bologna. Il tecnico del cavalluccio marino ripartirà dal 3-5-2, modulo con cui ha condotto la Salernitana in massima serie. Rispetto alla squadra che ha centrato la promozione in serie A, però, ci saranno diverse novità. Davanti a Belec sarà Strandberg a guidare il pacchetto arretrato con Gyomber e Jaroszynski ai suoi fianchi. In mediana Zortea e Ruggeri saranno i due esterni, con Coulibaly, Di Tacchio ed Obi a completare la linea di centrocampo. In avanti esordio assoluto per Bonazzoli che farà coppia con Djuric. In panchina si accomoderà l'ultimo arrivato Kastanos che sabato si è legato alla società del cavalluccio marino. Sul fronte amaranto c'è da registrare la presenza tra i pali di Micai, ex che si è da poco trasferito in riva allo Stretto. Castori, naturalmente, in vista dell'esordio in campionato spera di poter contare su altri rinforzi e, in particolare, su di un altro attaccante e di un difensore. A breve, inoltre, potrebbe sbloccarsi la trattativa per portare in granata il centrocampista under Viviani.

Le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Jaroszynski; Zortea, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Fiorillo, Aya, Bogdan, Kechrida, Capezzi, L. Coulibaly, Kastanos, Kristoffersen, Iannone. Allenatore: Castori.

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Hetemaj, Crisetig, Laribi: Rivas, Montalto. A disposizione: Turati, Lofaro, Adjapong, Lojacono, Regini, Franco, Liotti, Bellomo, Bianchi, Menez, Gavioli, Denis. Allenatore: Aglietti.

ARBITRO: Fourneau di Roma (assistenti: Carbone e Lanotte - IV: Rutella - Var: Di Bello. Avar: Marchetti)