LIVE | Salernitana-Reggina 0-0 COPPA ITALIA - Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Salernitana-Reggina:

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Bogdan; Kechrida, Obi, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Ruggeri; Djuric, Bonazzoli. In panchina: Fiorillo, Jaroszynski, Aya, Di Tacchio, Iannone, Kristoffersen, Kastanos, Zortea, Capezzi. Allenatore: Castori

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Laribi, Hetemaj, Crisetig, Ricci; Rivas, Montalto. In panchina: Turati, Gavioli, Loiacono, Menez, Bellomo, Regini, Bianchi, Denis, Adjapong, Franco, Situm, Liotti. Allenatore: Aglietti.

ARBITRO: Fourneau di Roma (assistenti: Carbone e Lanotte - IV: Rutella - Var: Di Bello. Avar: Marchetti)

NOTE. Spettatori 2476 di cui 23 ospiti. Angoli: 3-0. Recupero: 2' pt

45' - 2' di recupero.

42' - Reggina pericolosa con Montalto che calcia fortissimo dal limite, palla che si perde alta sulla traversa.

34' - Arriva il dato degli spettatori presenti all'Arechi: sono 2476 di cui 23 ospiti.

31' - Ancora Salernitana pericolosa, Micai esce male su Djuric, la palla arriva a Bonazzoli che calcia a rete ma la palla sbatte su di un difensore amaranto.

25' - Cooling break allo stadio Arechi.

24' - Salernitana vicinissima al vantaggio: Lassana Coulibaly di tacco agevola l'inserimento di Kechrida che guadagna il fondo, entra in area ed appoggia per Bonazzoli, l'ex Samp calcia alto sulla traversa da buona posizione.

22' - Cross dalla trequarti di Ruggeri, girata di testa di Djuric, Micai blocca.

15' - Azione insistita di Bonazzoli sulla corsia di destra, appoggio per Mamaodu Coulibaluy che dal limite calcia di poco alto sulla traversa. È la prima occasione del match.

13' - Cross dalla sinistra di Ruggeri, Micai sbaglia il primo intervento, poi riesce a salvarsi e ad evitare l'intervento di Djuric.

10' - Primo tentativo anche da parte della Salernitana che prova a farsi vedere dalle parti di Micai con un esterno di Lassana Coulibaly che si perde di molto alto sulla traversa.

6' - Primo squillo del match: ci prova Laribi con un tiro dalla distanza, la conclusione centrale viene respinta da Belec, poi Ruggeri di testa appoggia per il suo portiere.

1' - Fischio d'inizio di Salernitana-Reggina.

Tutto pronto allo stadio Arechi per l'esordio stagionale della Salernitana: i granata alle 20.45 affronteranno la Reggina per i 32esimi di Coppa Italia. Fabrizio Castori riparte dal 3-5-2 ma presenta diverse novità nell'undici titolare. In mediana sarà Lassan Coulibaly a dettare i tempi con Mamadou Coulibaly e Obi ai suoi fianchi e Ruggeri e Kechrida sulle corsie esterne. In avanti esordio per la coppia Djuric-Bonazzoli. Davanti a Belec linea a tre con Strandberg, Gyomber e Bogdan.