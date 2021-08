Salernitana-Reggina 2-0, Aglietti: «Condizionati dal gol subito allo scadere» «Ci serve un finalizzatore in grado di far rifiatare Montalto e garantire un buon numero di gol».

«La Salernitana è una squadra che difende molto bassa ed è brava a ripartire. Il gol dell’uno a zero nasce così. Anche l’anno scorso con Djuric e Tutino hanno giocato spesso così. In serie A credo che sarà diverso ma io alleno la Reggina quindi non posso sapere come andrà». Così Alfredo Aglietti, tecnico della Reggina, al termine del match di Coppa Italia contro la Salernitana. «Loro sono una squadra che presidiano molto l’area di rigore, ti aspettano bassi. Il gol di Bonazzoli è di pregevole fattura ma due minuti prima avevamo avuto la stessa palla con Montalto che è finita di poco a lato. Dopo aver giocato un buon primo tempo, siamo stati condizionati dal gol subito poco prima dell’intervallo. In ogni caso sono le prime partite, c’è da migliorare non solo a livello di condizione, anche tecnicamente. Hetemaj. È un giocatore di sostanza, un guerriero. Crisetig è un giocatore più tecnico, si sposano bene a centrocampo. Menez Dobbiamo cercare di farlo stare il più possibile vicino alla porta o come sottopunta o trequartista. Mercato? Stiamo valutando, sono gli ultimi giorni, cerchiamo qualcosa in avanti vedremo se riusciremo a concretizzare qualche trattativa. Ci serve un finalizzatore in grado di far rifiatare Montalto e garantire un buon numero di gol».