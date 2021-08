Salernitana-Reggina 2-0, Castori esulta: «Siamo sulla buona strada» «Felice per Bonazzoli, una doppietta all'esordio è il massimo»

«È normale proseguire sulla strada tracciata lo scorso anno anche per agevolare l’inserimento dei calciatori nuovi. È stato sicuramente un test impegnativo perché loro sono una squadra eccellente. Vincere fa sempre bene. Abbiamo misurato la condizione atletica e la tenuta che era la cosa che più ci interessava». Così Fabrizio Castori, tecnico della Salernitana, al termine del match vinto contro la Reggina.

«Di mercato parlate con il direttore, ognuno ha i suoi ruoli. Lui sa perfettamente quello che serve. La squadra chiaramente va completata. Io voglio soffermarmi sul lavoro fatto dai ragazzi che è stato encomiabile, abbiamo dimostrato di avere una discreta tenuta, non è ancora la squadra che corre il doppio rispetto agli avversari ma siamo sulla buona strada. Bonazzoli? È il massimo per un attaccante segnare una doppietta all’esordio. È una buona iniezione di fiducia. La condizione non è al massimo. Tifosi? Abbiamo fatto gol poco prima dell’intervallo e c’era tanto entusiasmo. Ho cercato di salutare i ragazzi della Curva che erano felici per il vantaggio. Lassana Coulibaly? L’ho fatto giocare per testarlo e per capire che tipo di tenuta ha. Ha tenuto per un’oretta, mi serviva per capire dove potesse arrivare o meno. Kechrida sta migliorando, ha fatto un ottimo secondo tempo. A livello fisico è venuto fuori alla distanza, a livello tattico deve migliorare e capire come è il calcio in Italia. Bogdan ha avuto un risentimento muscolare, dovremo valutarlo. Jaroszynski ci sarà sicuramente e spero di avere anche Schiavone. Bologna? Il tempo gioca a nostro favore. Mi aspetto che questa settimana faccia crescere l’affiatamento e migliori la condizione. Anche se il Bologna, con tutto il rispetto per la Reggina, è di un altro spessore».