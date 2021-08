Salernitana: Simy è in arrivo, per la difesa idea Musacchio I granata pensano anche all'attaccante Gerson Rodrigues

La telenovela dell'estate sembra, finalmente, destinata a terminare. Simy è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della Salernitana. Tra stasera e domani l'attaccante dovrebbe raggiungere Salerno per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in granata. Le scorse ore sono servite a limare gli ultimi dettagli e a raggiungere l'intesa tra le parti. Ma l'ingaggio del nigeriano non può bastare per considerare chiuso il mercato in entrata. Entro il 31 agosto la Salernitana dovrà mettere a segno almeno altri due colpi, uno in difesa e un altro in attacco. Per il pacchetto arretrato, viste le difficoltà di arrivare a Martin Caceres, il ds Angelo Fabiani ha pensato a Mateo Musacchio, profilo di esperienza che in passato ha indossato anche le maglie di Milan e Lazio. Per l'attacco, invece, si segue Gerson Rodrigues, esterno offensivo della Dinamo Kiev che all’occorrenza può agire anche da punta centrale.