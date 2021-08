Salernitana, colpo Simy: domani visite mediche e firma per l'attaccante L'attaccante è già in città, operazione da 6 milioni di euro per il club granata

È stato un corteggiamento lungo ed estenuante ma, alla fine, la Salernitana è riuscita a chiudere l'operazione Simy. L'ormai ex attaccante del Crotone in serata è arrivato a Salerno ed è pronto ad iniziare la sua avventura con il cavalluccio marino. Nella giornata di domani il calciatore sosterrà i consueti controlli medici prima di firmare il contratto che lo legherà per i prossimi quattro anni alla Salernitana. Un rinforzo importante per il reparto offensivo di Fabrizio Castori che potrà contare su uno dei protagonisti dello scorso campionato di serie A. Le 20 reti messe a segno non sono bastate per garantire la salvezza ai calabresi ma hanno, comunque, consentito a Simy di mettersi in evidenza e di essere uno dei pezzi pregiati di questa sessione estiva di calciomercato. La Salernitana investirà circa 6 milioni di euro, comprensivi di bonus e si assicurerà a titolo definitivo l’attaccante. A Fabrizio Castori ed al suo staff spetterà, poi, il compito di fargli trovare quanto prima il ritmo partita: il 29enne si è allenato a parte per tutto il pre campionato e non ha svolto amichevoli. Non è da escludere, però, che la Salernitana possa convocarlo già per il match di esordio in programma domenica a Bologna.