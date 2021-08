FOTO e VIDEO|Salernitana, incontro in sede con Castori e visite mediche per Simy Il tecnico spera di averlo a disposizione già per la trasferta di Bologa

AGGIORNAMENTO 16.20 - L’U.S. Salernitana 1919 comunica di ave raggiunto l’accordo con il F.C. Crotone per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dell’attaccante classe ’92 Simeon Tochukwu Nwankwo.

L'avventura salernitana di Simy è ufficialmente iniziata ieri sera: l'attaccante nigeriano è arrivato intorno alle 20.30 in un albergo della provincia, per poi recarsi a cena con il direttore sportivo Angelo Fabiani. In mattinata l'ormai ex calciatore del Crotone si è recato con i suoi agenti nella sede sociale del club dove ha provveduto a formalizzare le ultime pratiche burocratiche. All'uscita il calciatore ha trovato anche qualche giovane tifoso a cui ha concesso autografi e foto ricordo. Ma la tappa in sede è stata anche l'occasione per avere un primo confronto con Fabrizio Castori che si è intrattenuto a parlare con il calciatore.

Simy in questo momento sta sostenendo i controlli medici. Poi potrebbe anche aggregarsi subito ai suoi nuovi compagni di squadra. La Salernitana è riuscita a bruciare un'agguerrita concorrenza, assicurandosi uno dei migliori profili dello scorso campionato di serie A. L'operazione, bonus compresi, avrà un costo di 6 milioni di euro e prevede il prestito oneroso con l'obbligo di riscatto da esercitare nei primi mesi del girone di ritorno. L'attaccante firmerà un contratto quadriennale a cifre importanti. La speranza di Castori è di poterlo convocare già per la sfida di domenica a Bologna anche se Simy avrà bisogno di qualche settimana per ritrovare la miglior condizione. A Crotone si è allenato per tutto il pre-campionato a parte e non ha partecipato alle amichevoli: dunque avrà bisogno di un po' di tempo per trovare il ritmo partita ed essere funzionale al gioco di Castori.