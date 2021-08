Biglietti Salernitana-Roma, il sistema va in tilt: disagi per i tifosi La società granata: «VivaTicket sta lavorando per ottimizzare il sistema»

Partenza ad ostacoli per la vendita dei biglietti di Salernitana-Roma. La prevendita è partita alle 16 di questo pomeriggio ma tanti tifosi hanno riscontrato non poche difficoltà nel completare l'acquisto online. La Salernitana ha fatto sapere che «i biglietti non sono esauriti, ci sono dei rallentamenti sui server del circuito di prevendita che stanno impedendo il completamento dell’acquisto. VivaTicket sta lavorando per ottimizzare il sistema». Un disservizio che ha alimentato non poche polemiche da parte dei tifosi che, dopo aver atteso il proprio turno (virtuale) per almeno trenta minuti, non sono riusciti ad assicurarsi un posto all'Arechi.

Sempre attraverso il proprio sito ufficiale la Salernitana ha fatto chiarezza sulla concessione dei tagliandi omaggio. «L’U.S. Salernitana 1919, a seguito delle numerose richieste ricevute, informa che in occasione delle gare casalinghe a causa della capienza ridotta al 50% dello Stadio “Arechi” la Società è impossibilitata a concedere tagliandi d’accesso omaggio. Gli unici tagliandi omaggio saranno rilasciati al personale di servizio operativo nel giorno della gara, agli sponsor in virtù di accordi commerciali, alla squadra avversaria e a familiari dei propri calciatori. Non essendo purtroppo possibile concedere ulteriori tagliandi omaggio si invita fortemente ad evitare di farne richiesta».