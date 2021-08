Salernitana, carica ultras alla stazione prima della partenza per Bologna I gruppi della Curva Sud Siberiano hanno dato appuntamento alle 13.45 di domani

A Bologna non ci saranno per scelta. Ma gli ultras della Salernitana sono pronti, comunque, a far sentire la propria vicinanza a squadra e staff tecnico. Domani alle 13.45 si ritroveranno dinanzi alla stazione di Salerno per salutare i propri beniamini ed incitarli alla partenza per Bologna. Di seguito il messaggio lanciato attraverso i social:



Inizia una nuova avventura, la più affascinante.

Le attuali norme e le modalità di accesso agli stadi non permettono la nostra presenza nel modo che vorremmo.

Tuttavia, vogliamo far sentire il nostro attaccamento ai colori granata, la passione, il calore che speriamo di poter trasmettere quanto prima dai gradoni del nostro settore. Per ora il boato lo faremo sentire forte altrove, per salutare e incoraggiare i ragazzi ed il mister prima della partenza per Bologna.

*Tutti insieme sabato alle ore 13.45 davanti la Stazione Centrale.*

Una presenza per dimostrare che gli ULTRAS e la Città tutta sono al loro fianco. Facciamo sì che i nostri cori rimbombino fino all'arena bolognese.

PRESTO TORNEREMO E LOTTEREMO TUTTI INSIEME A DIFESA DELLA NOSTRA CITTA’.

Nel frattempo lottate per noi, onorate la maglia che indossate e sarete sempre degni del nostro sostegno.

Si raccomanda ai presenti l' uso della mascherina nel rispetto delle normative Covid 19

*CURVA SUD SIBERIANO SALERNO*