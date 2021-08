Salernitana, l'augurio del sindaco: «Porterà alto il nome della città in Italia» «La città sarà cin loro per incitarli nei momenti più difficili e spingerli alle imprese più ardite»

Salerno e la Salernitana sono pronti a calcare per la terza volta nella storia il palcoscenico della serie A. Oggi alle 13.45 gli ultras saluteranno la squadra in partenza per Bologna. Il sindaco Vincenzo Napoli, invece, con un messaggio pubblico ha voluto augurare buona fortuna al cavalluccio marino.

Condivido con la squadra e lo staff, i tifosi ed i concittadini tutti l'emozione di queste ore che si colorano di granata. Finalmente, dopo un'attesa lunghissima, la Salernitana torna a giocare in Serie A. Un onore conquistato sul terreno di gioco al quale adesso tutti possiamo rivolgere l'attenzione con fiducia e speranza. Non tocca a me esprimere giudizi tecnici ma di una cosa sono totalmente convinto avendo osservato il lavoro di preparazione ed in attesa di qualche altro rinforzo finale di qualità ed esperienza: Castori ed i suoi ragazzi onoreranno la maglia e la città in ogni secondo del torneo.

La Salernitana sarà protagonista in Serie A e non sfigurerà al cospetto di nessun altro avversario anche quelli più blasonati. Con forza, determinazione, spirito di gruppo i nostri ragazzi porteranno alto il nome di Salerno in tutta Italia. E sapranno che l'intera città, i salernitani nel mondo, tutti i tifosi del cavalluccio granata saranno al loro fianco per incitarli nei momenti più difficili e spingerli alle imprese più ardite.

Anche l'Arechi è pronto a diventare un fortino inespugnabile. Siamo riusciti, grazie al sostegno della Regione Campania ed al lavoro estivo dei nostri uffici e servizi, a renderlo idoneo per accogliere i match di massima serie ed i tifosi che speriamo di poter accogliere sempre più numerosi in relazione all'andamento pandemico.

Forza Salerno, Avanti Salernitana. Macte Animo oggi e per sempre.

Vincenzo Napoli

Sindaco di Salerno