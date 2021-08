Salernitana, in 300 alla stazione per spingere i granata verso Bologna Salvatore Avallone e Fabrizio Castori hanno ringraziato i tifosi per l'accoglienza

Per scelta non saranno a Bologna nella prima uscita della Salernitana in serie A. Ma gli ultras granata hanno voluto far sentire la propria vicinanza a calciatori e staff prima della partenza per l'Emilia. In oltre 300 hanno trasformato il piazzale antistante la stazione ferroviaria in una succursarle della Cuva Sud. Bandiere, fumogeni e cori intervallati dal ritmo del tamburo per trasmettere calore ai propri beniamini che domani riporteranno il cavalluccio marino nell'Olimpo del calcio per la terza volta. Passione che ha raggiunto il picco quando il pullman con a bordo i calciatori della Salernitana è arrivato in piazza Vittorio Veneto. Uno spettacolo emozionante per i calciatori che, scortati dal servizio d'ordine, sono scesi alla spicciolata dal bus. Poi è stato Fabrizio Castori, insieme al team manager Salvatore Avallone, a tornare all'esterno della stazione per abbracciare virtualmente i tifosi della Salernitana, ringraziandoli per il calorosissimo saluto e per la carica trasmessa in vista della prima tappa del campionato di serie A.